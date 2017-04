Výtržníci v parlamente: Macedónsky prezident vyzval na upokojenie

Rozhnevaní protestujúci vstúpili do budovy parlamentu v Skopje, 27. apríla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Skopje 28. apríla (TASR) - Macedónsky prezident Gjorge Ivanov vyzval dnes na upokojenie situácie po tom, čo rozhnevaní stúpenci dlhoročného premiéra Nikolu Gruevského vnikli vo štvrtok do priestorov parlamentu a zaútočili na poslancov opozície.Ivanov vo svojom nočnom prejave taktiež uviedol, že si na dnes predvoláva politických lídrov, aby, informovala agentúra DPA.Celkovo utrpelo zranenia v parlamente a pred ním 77 ľudí, uviedla agentúra AP. Medzi zranenými je 22 policajtov.Gruevského stúpenci vtrhli do parlamentu v reakcii na fakt, že zákonodarný zbor zvolil hlasmi doteraz opozičných sociálnych demokratov a poslancov zastupujúcich záujmy albánskeho etnika za svojho nového predsedu Talata Xhaveriho, jedného z poslancov albánskej národnosti.Gruevského vládnuca strana VMRO-DPMNE označila zvolenie Xhaveriho zaVýtržníci fyzicky napadli nielen poslancov, ale aj novinárov. Malému množstvu policajtov sa ich nepodarilo zastaviť.Najmenej ôsmi poslanci, okrem iného aj predseda doteraz opozičných sociálnych demokratov (SDSM) Zoran Zaev a líder jednej z albánskych strán Zijadin Sela, utrpeli zranenia.Násilnosti v Skopje prostredníctvom Twitteru odsúdili vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci Federica Mogheriniová, komisár EÚ pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení Johannes Hahn a viacerí zahraniční veľvyslanci.Doteraz sa táboru Nikolu Gruevského darilo brániť vzniku novej vlády na základe výsledkov volieb z 11. decembra 2016. Poslanci z radov kolegov dlhoročného premiéra využili rôzne prieťahy v procesnom konaní a možnosť trvalého rečnenia v zákonodarnom zbore, čím parlament fakticky ochromili. V praxi tak až do štvrtka zabránili voľbe nového predsedu zákonodarného zboru i nového vládneho kabinetu, v čom im pomáhali i Gruevského spojenci - prezident krajiny i doterajší predseda parlamentu.