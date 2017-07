Výtržnosti v Hamburgu sa v noci na sobotu zintenzívnili

Požiar na ulici v severonemeckom Hamburgu ako súčasť demonštrácii počas summitu G20, 7.júla 2017. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Výtržníci v Hamburgu podpálili desiatky áut



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hamburg 8. júla (TASR) - Výtržnosti počas demonštrácií proti summitu krajín G20 v nemeckom Hamburgu sa v noci na dnes zintenzívnili. Policajné zložky zasiahli po tom, čo demonštranti zapálili barikády a začali rozbíjať v meste výklady.Zásahové jednotky podľa agentúry DPA vošli do priľahlých budov v oblasti ulíc Schulterblatt a Schanzenstraße a situáciu následne monitorovali aj zo striech. Nad oblasťou krúžili dva policajné vrtuľníky s reflektormi.S použitím obrnených vozidiel polícia odstránila barikády, pričom došlo aj k použitiu vodných diel, slzotvorného plynu a policajných psov. Výtržníci sa následne rozpŕchli a podľa DPA sa pravdepodobne rozdelili na niekoľko skupiniek.Polícia prostredníctvom Facebooku vyzvala občanov, aby sa od výtržníkov jasne dištancovali:Médiá aj bežných ľudí polícia vyzvala, aby si taktické postupy zásahových zložiek nefilmovali, pretože by tak mohli ohroziť ich bezpečnosť.Policajti zadržali približne 100 ľudí, niektorí z nich sa už nachádzajú vo vyšetrovacej väzbe.Hamburská polícia aktualizovala v piatok večer informácie o počte mužov zákona zranených počas výtržností súvisiacich so summitom krajín G20. Podľa najnovšej bilancie utrpelo pri pokračujúcich zrážkach s násilnými demonštrantami zranenia už 196 policajtov.Celkový počet zranených demonštrantov, ktorí má takisto stúpajúci trend, stále nie je presne známy. Vie sa však o ťažkých zraneniach 11 osôb, ktoré sa dnes po páde múru, na ktorý liezli, zrútili z výšky asi štyroch metrov.Hasiči, ktorí takisto nemajú informácie o presnom počte zranených demonštrantov, uviedli, že protestujúci majú vlastných zdravotníkov a nie sú tak v mnohých prípadoch odkázaní na externú pomoc.Podľa požiarnikov výtržníci v Hamburgu už podpálili desiatky áut, presný počet však polícia nezverejnila.Vyčíňanie výtržníkov urobilo z miliónovej severonemeckej metropoly mesto vo výnimočnom stave, keďže zrážky hlásili aj dnes večer z viacerých hamburských štvrtí. V uliciach boli opäť horiace barikády, násilníci sa už ozbrojujú dlažobnými kockami, aby mali "zbrane" pre ďalšie zrážky s políciou.Najmenej 70 výtržníkov zadržali, na 15 uvalili predbežnú väzbu.Bezpečnostným zložkám spôsobuje značné obavy ďalšia demonštrácia považovaná za kritickú, ktorej organizátori účastníkov vyzvali, aby preniesli ". V štvrti St. Pauli sa podľa policajných zdrojov zhromaždilo zatiaľ asi 1000 účastníkov "Revolučnej antiG20 demonštrácie", ktorá sa koná pod mottom "Dobyť G20 - potopiť kapitalizmus".Násilie v Hamburgu úplne zatienilo celý rad demonštrácií odporcov summitu, ktorých priebeh bol úplne pokojný. V nemeckých médiách sa množia hlasy upozorňujúce na nevhodnosť výberu dejiska summitu, na priveľmi tvrdý, neadekvátny postup bezpečnostných zložiek, ale aj na údajné zlyhanie štátu.