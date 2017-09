Výtvarníčka Floreanová vystavuje fotografie miest Paríž a Sydney

Na snímke sprava radca pre spoluprácu a kultúrnu činnosť velľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku a riaditeľ Francúzskeho inštitútu na Slovensku Jean-Pierre Jarjanette, kurátor výstavy a riaditeľ Galérie mesta Bratislava Ivan Jančár, slovenská výtvarníčka Nataša Floreanová a mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku Christophe Léonzi počas vernisáže fotografií Nataši Floreanovej vo Francúzskom inštitúte na Slovensku v Bratislave 26. septembra 2017. Foto: TASR/Igor Calpaš Foto: TASR/Igor Calpaš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. septembra (TASR) - Nataša Floreanová sa už ako malá pohybovala medzi českými a slovenskými umelcami vďaka priateľom svojich rodičov. Bolo pre ňu úplne prirodzené používať maľbu ako svoj prvý vyjadrovací prostriedok. Konštatoval to mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku Christophe Léonzi v príhovore na vernisáži fotografií slovenskej umelkyne žijúcej v Austrálii a v Paríži. Vernisáž sa konala v utorok 26. septembra v priestoroch Francúzskeho inštitútu na Slovensku. Výstava vyše 40 fotografií potrvá do 14. októbra.Expozícia nazvaná Nataša Floreanová PARIS - SYDNEY predstavuje súčasť cyklu výstav prezentovaných pod spoločným názvomuviedol veľvyslanec Léonzi.V jej práci vidíme paralelne dva pohľady: na Sydney, mesto nové, moderné s geometrickými formami a nekonečnými líniami, ktoré tvoria presný celok, ako by išlo o kocky. A Paríž, staršie mesto, o niečo neusporiadanejšie, avšak ktoré vie prekvapiť. Mesto poetické. Práve tieto detaily zachytávajú fotografie Floreanovej, vyzdvihol veľvyslanec.Kurátor výstavy Ivan Jančár pripomenul niekoľko faktov zo života umelkyne. Zdôraznil, že v mladosti sa legálne vysťahovala do Austrálie, kde sa svojou tvorbou presadila.podčiarkol Jančár.akcentoval kurátor výstavy. Jej diela boli zavesené 15 rokov v budove Opery v Sydney, dodal.Ivan Jančár spomenul niektoré z ocenení umelkyne: edíciu desiatich sieťotlačí pri príležitosti osláv 200. výročia prvého vylodenia v Sydney 21. januára 1788. Jej diela absolvovali cestu z Anglicka do Sydney na replike pôvodnej lode Bounty a v každom prístave, kde loď zakotvila, dostali pečať mesta.Nataša Floreanová v roku 1975 absolvovala štúdium na Univerzite v Sydney (Univerzite of Sydney), v roku 1981 v meste tiež vyštudovala postgraduálne grafiku na National Arts School, v roku 1985 študovala maľbu na Suola Lorenzo di Medici vo Florencii. Umelkyňa je držiteľkou viacerých zahraničných aj domácich ocenení.