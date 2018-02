Výtvarník K. Krčmár radí, ako si z papiera vyrobiť hračky či divadlo

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. februára (TASR) – Ako z papiera vystrihnúť vyše 100 nápadov v podobe zvieratiek, hračiek, ozdôb, masiek a všeličo iné, to prezrádza nová kniha Kirigami.Autorom je výtvarník a dizajnér Karol Krčmár, ktorý v nej predkladá návod, ako z tejto lacnej suroviny urobiť sebe aj iným radosť a pritom sa zabaviť. Krčmár sa papierom zaoberá od roku 1993, keď ho zaujala schopnosť papiera meniť svoj tvar z dvoch rozmerov na tri.zdôvodnil pre TASR Karol Krčmár.Autor v knihe začína základnými radami a zoznamom potrieb na hravú strihaciu činnosť, a to aj pre ľavákov. Podľa vlastných nápadov poradí, ako vytvoriť špirálu, harmoniku a iné techniky. Nimi sa začiatočník dostane k tvorbe hovoriacich zvieratiek a stromčekov, kytici tulipánov, snehových vločiek, plávajúcich kačičiek, speváckemu zboru, administratívnym budovám až po divadielko. Vraj umelci kirigami dokážu z papiera urobiť celé mestečko a iné komplikovanejšie veľdiela.Na rozdiel od origami (skladania papiera), je kirigami strihanie papiera podľa japonského pôvodu: kiri znamená strihať a kami papier. Čiže je to technika prekladania a strihania papiera, pri ktorej jednoduchými zástrihmi vznikajú objekty. Podľa Krčmára nielen deti, ale aj dospelí si takto precvičujú priestorovú orientáciu, rozvíjajú motoriku rúk a tvorivosť.