Výtvarný kritik a filmový teoretik Juraj Mojžiš má 80 rokov

Na archívnej snímke Juraj Mojžiš. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 10. apríla (TASR)- Zoznam publikácii Juraja Mojžiša od roku 1990 do súčasnosti nemá v oblasti výtvarnej kritiky obdobu. Os jeho tvorby v tejto oblasti tvorí záujem o dielo členov skupiny Mikuláša Galandu. Výtvarný a filmový teoretik, kritik, taktiež televízny a filmový architekt a scénograf Juraj Mojžiš má v utorok 10. apríla 80 rokov.Rodák z Bratislavy Juraj Mojžiš sa narodil 10. apríla 1938. Študoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Počas štúdia prestúpil na dejiny umenia, ale školu nedokončil. V 60. rokoch publikoval s prozaikom, básnikom a významným slovenským surrealistom Albertom Marenčinom v Slovenských pohľadoch.Juraj Mojžiš napísal viaceré knižné monografie o slovenských výtvarníkoch a filmároch. S režisérom Štefanom Uhrom spolupracoval na filme Panna zázračnica (1966), pre ktorý navrhoval kostýmy. Na začiatku 70. rokov v čase normalizácie Mojžiša však postihol zákaz publikovania a vylúčenie z kultúrnych zväzov. Prešiel do televízie, kde nastúpil na miesto asistenta scénického výtvarníka Romana Rjachovského. Zo začiatku sa mal podieľať len krátkodobo pri televíznom filme Buddenbrookovci (1974), no nakoniec v televízii pobudol ďalších 19 rokov.Vo filmovom prostredí výrazne spolupracoval s významnými slovenskými režisérmi ako napríklad s Jozefom Bednárikom, Stanislavom Párnickým či Miloslavom Lutherom. Od začiatku 90. rokov pôsobil ako pedagóg na bratislavskej Filmovej a televíznej fakulte VŠMU, kde až do roku 2015 vyučoval Interpretačný seminár. Svoje prednášky pretransformoval aj do ucelenej textovej podoby, keď v roku 2004 vyšla publikácia Použi ma ako stránku knihy. Pracoval aj ako architekt, napríklad na filme Na krásnom modrom Dunaji (Štefan Semjan, 1994), ako vedúci výpravy a tiež herec vo filme Hana a jej bratia (Vladimír Adásek, 2000).V roku 2010 ocenili Mojžišovu zbierku esejí s názvom Voľným okom I a II, ktoré pôvodne vychádzali postupne v časopise Romboid, Cenou Dominika Tatarku.píše autor v úvode druhej zbierky, ktorá je zameraná na interpretáciu diel slovenského výtvarného umenia, prevažne diel, ktoré tvoria základ slovenskej výtvarnej moderny.Kurátor, výtvarný a filmový teoretik Juraj Mojžiš mal superhektický koniec roka 2016, vyšli mu hneď tri knihy: eseje Ako po masle (F. R. & G.), monografie Jozef Jankovič – Plynutie času (Art bid) a Daniel Fisher (Slovart). Kniha Ako po masle predstavuje súbor krátkych, ladených portrétov zhruba dvoch desiatok autorov, ktorí sa významnou časťou svojho literárneho diela venovali esejám.Monografiu Jozef Jankovič - Plynutie času je zase o jednom z najvýznamnejších slovenských sochárov s medzinárodným presahom. V monografii nie je len chronologický prierez viac ako 50 ročnej sochárskej tvorby Jankoviča, ale obsahuje aj kunsthistorické zhodnotenie celého tvorivého obdobia sochára.Monografiu venovanú tvorbe Daniela Fischera napísal spolu s kritičkou výtvarného umenia a kurátorkou Janou Geržovou. Kniha ponúka retrospektívny pohľad na dielo umelca, ktorý zasvätil svoj život predovšetkým skúmaniu vzťahov maľby ako diela človeka a prírody.Spolu so spisovateľom, básnikom, surrealistom, filmárom a dramaturgom Albertom Marenčinom napísal knihu s názvom Horká chuť storočia. Rozhovor Juraja Mojžiša s Albertom Marenčinom je tak trochu netradičný. Témy vyselektovalo ich dlhoročné priateľstvo a pre oboch podstatné otázky ako príklon k ľavicovým či pravicovým postojom, avantgardistické vnímanie umenia či vzťah ku knihám. Ale to je len malá časť zo zmesi pocitov, vôní a chutí storočia, v ktorom najčastejšie dominovalo sklamanie, pach a horká chuť. Kniha vyšla v marci 2018.