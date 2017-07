Vývoj kurzov mien praje toto leto turistom v Turecku a vo V. Británii

Ilustračná snímka Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 8. júla (TASR) – Vývoj kurzov mien praje toto leto najmä dovolenkárom v Turecku a vo Veľkej Británii. Slovenskí turisti cestujúci do Turecka totiž podľa hlavného ekonóma ČSOB Mareka Gábriša získajú za jedno zamenené euro viac ako vlani. Euro voči líre posilnilo, a to o necelých 21 %.To v praxi podľa neho znamená, že za každé zamenené euro získa dovolenkár o pätinu viac ako pred rokom. Rovnako tak praje kurzový vývoj turistom vo Veľkej Británii, keďže euro posilnilo voči britskej libre o 11 %.vysvetlil Gábriš. Čo sa týka britskej libry, tá je medziročne slabšia pre štart odchodu z EÚ.dodal Gábriš.Na to, koľko Slováci na dovolenke v konečnom dôsledku minú, totiž vplýva aj vývoj eura voči ostatným menám. Ak sa euru v porovnaní s tamojšou menou darí, môžu si dovoliť viac. Naopak, pri jeho oslabovaní si môžu za rovnakú sumu dovoliť menej.Napríklad, čo sa týka Bulharska, tu sa situácia nezmenila a priemerný kurz bulharského leva bol rovnaký v júni tohto roka ako v júni minulého roka. Naopak, voči menám tradičných destinácií slovenských turistov ako Chorvátsko a Česká republika, euro oslabilo. To v praxi znamená, že Slováci získajú za jedno euro v krajine menej ako vlani.Kým vlani v júni dostal Slovák za jedno euro 27,06 českých korún, tento rok to bolo podľa ekonóma o necelé tri percentá menej.doplnil Gábriš. Spomedzi sledovaných mien pritom euro zaznamenalo najvýraznejšie oslabenie voči ruskému rubľu. Ten v júni 2017 posilnil o viac ako 11 %. Kým vlani v júni získal turista za jedno euro 71,5 rubľa, teraz to bolo 65,1 rubľa.Na kurzové rozdiely by si však podľa ČSOB mali dovolenkári dávať pozor aj pri používaní platobných kariet.uviedla hovorkyňa banky Anna Jamborová. Suma sa totiž podľa jej slov v tomto prípade prepočítava kurzom tamojšej banky prevádzkujúcej terminál alebo bankomat, a ten býva pre dovolenkára spravidla menej výhodný.