Vývoj na trhu s ropou je zmiešaný

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Singapur 22. septembra (TASR) - Vývoj na trhu s ropou bol dnes počas ranného obchodovania v Ázii zmiešaný. Obchodníci totiž vyčkávajú, či Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší veľkí producenti na dnešnom rokovaní vo Viedni predĺžia ťažobné obmedzenia.OPEC a skupina najväčších producentov ropy vrátane Ruska sa vlani dohodli, že od januára 2017 znížia svoju produkciu o približne 1,8 milióna barelov denne do marca 2018. Ich cieľom je zredukovať globálne zásoby a nadbytok ropy na trhu a podporiť tak rast jej cien. Na dnešnom zasadaní by mali diskutovať o predĺžení tejto dohody. Ale podľa nemenovaných zdrojov, zatiaľ čo niektoré štáty sú za predĺženie o tri až štyri mesiace, iné by chceli dohodu predĺžiť do konca roka 2018.Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v novembri sa dnes o 7.39 SELČ predával po 50,65 USD (42,54 eura). To je o 10 centov viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent dnes naopak klesla o 1 cent na 56,42 USD za barel.