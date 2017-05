Vývojové centrum Ness KDC dosiahlo historickú métu 500 zamestnancov

Foto: Ness KDC Foto: Ness KDC

Košice 3. mája (OTS) - Firma s 20%-ným medziročným rastom je „flagshipom“ korporácie Ness Digital Engineering vlastnenou skupinou amerických investorov Rohytan Group.Klientmi Ness KDC súzastávajúce popredné postavenia v oblastiachDlhodobo vysoký štandard kvality práce a významná pridaná hodnota riešení zabezpečujú Ness KDC rýchly rast. Firma prijala v posledných troch rokoch viac ako, čo môžeme v saturovanej oblasti s obmedzeným zdrojom kvalifikovanej pracovnej sily považovať za nevídaný úspech.V Košiciach pôsobí v IT oblastia desiatky menších firiem, ktoré potrebujú pre svoj ďalší rast mladých programátorov a IT-čkárov.pokrývať požiadavky trhu a IT firmy volajú po zmenách vo vzdelávacom systéme.Spoločnosť sa rozhodla, že tento významný míľnik oslávi nielen so svojimi zamestnancami a ich najbližšími, ale aj s obyvateľmi mesta, v ktorom pôsobí. Košice a Košičania sa tak môžu tešiť na oslavy, ktoré sa uskutočnia už 12. - 13. mája v centre mesta. Okrem toho Ness pripravuje druhý ročník jedinečného Ness City Triathlonu, ktorý sa uskutoční 1. júla, teda presne v deň dvanástych narodenín spoločnosti.Viac informácií o oslavách 500-vky, Ness City Triathlone i firme samotnej nájdete na www.nesskdc.sk/500