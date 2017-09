Vývoz benzínu a nafty z Číny do Severnej Kórey v auguste klesol

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 26. septembra (TASR) - Vývoz benzínu a nafty z Číny do Severnej Kórey a dovoz železnej rudy z izolovanej krajiny v auguste klesli, keďže obchod medzi oboma krajinami spomaľuje po najnovších sankciách OSN. Vyplýva to z colných údajov.Tieto údaje Peking zverejnil len pár dní po tom, ako augustové štatistiky ukázali, že celkový objem obchodu medzi Pekingom a Pchjongjangom v auguste vzrástol aj napriek sankciám. Dôvodom bolo najmä zvýšenie importu do Číny zo Severnej Kórey.Podľa štatistík Čína v auguste doviezla 1,6 milióna ton uhlia zo Severnej Kórey, prvýkrát od februára, keď Peking zakázal nákup palív od svojho severného suseda. Zatiaľ nie je jasné, prečo augustové údaje ukázali, že došlo k obnoveniu dodávok uhlia. Colný úrad oznámil, že celú záležitosť vyšetrí.Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) minulý mesiac jednohlasne schválila nové sankcie proti Severnej Kórei za jej jadrový program. Sankcie sú zamerané na vývoz uhlia, železnej rudy, olova, olovnatej rudy a morských plodov a nadobudli účinnosť tento mesiac. Čína však tvrdí, že už od 15. augusta presadila nové opatrenia.Čína vyviezla v auguste do Severnej Kórey 170 ton nafty, zatiaľ čo pred rokom jej nedodala žiadnu naftu. Augustové dodávky benzínu však klesli medziročne o 96,3 % na 180 ton.