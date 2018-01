Vývoz Nemecka do Ruska vlani vzrástol, prvýkrát za päť rokov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 23. januára (TASR) - Vývoz Nemecka do Ruska zaznamenal v minulom roku rast, prvý za päť rokov. Prispelo k tomu zotavenie ruskej ekonomiky, ktorá v predchádzajúcich rokoch zápasila s nízkymi cenami ropy a so sankciami uvalenými na Rusko pre situáciu na Ukrajine.Ako uviedol nemecký štatistický úrad, za 11 mesiacov minulého roka predali nemecké firmy v Rusku tovar v hodnote 24,1 miliardy eur. Vysoký záujem bol najmä o nemecké stroje a autá. Výsledok za január až november predstavuje oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka rast o 21 % a už za toto obdobie je výsledok lepší, než za celý rok 2016. Za ten predali nemecké firmy v Rusku tovar v hodnote 21,5 miliardy eur.Výsledok za rok 2017 zároveň predstavuje prvý rast nemeckého exportu do Ruska od roku 2012. V ňom hodnota vývozu dosiahla 38 miliárd eur. Následne začal export klesať, keďže vývoj ruskej ekonomiky skomplikovali nízke ceny ropy a medzinárodné sankcie uvalené na Moskvu za anexiu ukrajinského polostrova Krym a konflikt na východe Ukrajiny.Ako dodal štatistický úrad, okrem vývozu sa v minulom roku zvýšil aj dovoz z Ruska. Za 11 mesiacov roka vzrástol dovoz o 19 % na 28,6 miliardy eur. Podpísal sa pod to najmä zvýšený dopyt po ruskej rope a zemnom plyne.