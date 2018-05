Vývoz ropy z Ruska do Európy od začiatku roka klesol

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 9. mája (TASR) - Rusko vyviezlo do Európy od začiatku roka menej ropy než v rovnakom období pred rokom. V dôsledku napätých diplomatických vzťahov totiž Rusko presmerovalo väčší objem ropy do Číny a kvalita ropy pre Európu sa zhoršila.Hovorca ruskej prepravnej spoločnosti Transnefť Igor Djomin povedal, že dodávky ropy z Ruska do Číny dosiahli v období od januára do konca apríla 12,4 milióna ton. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to znamená rast takmer o 50 %.Vzťahy Ruska a Európy sa zhoršili po ruskej anexii polostrova Krym v roku 2014 a úlohe Moskvy v konflikte na východe Ukrajiny. Rusko sa preto rozhodlo, že presmeruje väčší objem vyvážanej ropy do Číny, čím sa však zhoršila kvalita ropnej zmesi Urals určenej pre európsky trh.Djomin povedal, že Maďarsko, Slovensko a Poľsko znížili dovoz ropy za prvé štyri mesiace medziročne zhruba o 10 % a dodávky do Európy prostredníctvom dvoch vetiev ropovodu Družba sa v danom období znížili o 225.000 ton na 15,75 milióna ton.povedal Djomin. Zároveň dodal, že v momentálne dodávanej rope predstavuje obsah síry 1,75 %. Podľa prepočtov agentúry Reuters sa obsah síry v ruskej ropnej zmesi Urals, hodnotenej vo februári, zvýšil oproti roku 2017 o 0,15 %.