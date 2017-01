Vývoz švajčiarskych hodiniek klesol v minulom roku takmer o desatinu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bern 26. januára (TASR) - Export hodiniek, ktoré patria ku kľúčovým vývozným artiklom Švajčiarska, klesol aj v decembri, tempo poklesu však bolo jedno z najslabších za minulý rok. Napriek tomu za celý rok zaznamenal vývoz hodiniek pokles takmer o 10 %. Uviedla to dnes Švajčiarska federácia výrobcov hodiniek.Vývoz hodiniek klesol v decembri medziročne o 4,6 % na 1,7 miliardy švajčiarskych frankov (1,58 miliardy eur). Rozsah poklesu bol miernejší než v predchádzajúcich mesiacoch, no práve vývoj v predchádzajúcom období spôsobil, že za celý rok 2016 predstavoval pokles exportu 9,9 %. Celkovo vyviezlo Švajčiarsko v minulom roku hodinky v hodnote 19,4 miliardy CHF.Z hlavných trhov švajčiarskych vývozcov sa v decembri zvýšil dopyt po hodinkách v Číne, Japonsku, USA a Británii. Naopak, export do Hongkongu, Singapuru, Spojených arabských emirátov, Južnej Kórey a na viaceré kľúčové európske trhy zaznamenal pokles.