Vývoz švajčiarskych hodiniek vzrástol v apríli takmer o 14 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bern 29. mája (TASR) - Hodnota vývozu švajčiarskych hodiniek vzrástla minulý mesiac takmer o 14 %, keď export podporilo najmä zotavenie dopytu na kľúčovom hongkonskom trhu. Práve vývoj v Hongkongu znamená pozitívnu správu pre švajčiarskych výrobcov hodiniek ako Swatch Group a Richemont.Federácia švajčiarskych výrobcov hodiniek v utorok informovala, že hodnota vývozu vzrástla v apríli o 13,8 % na 1,76 miliardy švajčiarskych frankov (1,52 miliardy eur). To znamená výrazné zotavenie po slabom marci, keď export síce tiež vzrástol, rast však nedosiahol ani 5 %. Práve výrazné zrýchlenie tempa rastu v minulom mesiaci prispelo k tomu, že za štyri mesiace roka sa vývoz medziročne zvýšil o 11 %. Jeho hodnota predstavovala 6,7 miliardy CHF.Hlavnou mierou sa pod aprílový vývoj podpísal trh v Hongkongu. Export švajčiarskych hodiniek na tento trh vzrástol v apríli až o 43,4 %, najviac za posledných šesť rokov.Švajčiarskym výrobcom sa darilo aj na americkom, ako aj kľúčových ázijských trhoch. Vývoz do USA vzrástol o 12,8 %, do Číny o 11 % a Japonska o 9,1 %.Dobré výsledky vykázali švajčiarski producenti aj v prípade nemeckého trhu, na ktorý sa hodnota vývozu hodiniek zvýšila o 12,8 %. Naopak, do Británie klesla o 14,7 %. Ako uviedli, na tomto trhu sa situácia v posledných troch mesiacoch výrazne zhoršila.