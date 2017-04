Vývoz z Japonska vzrástol o 12 %, potiahol ho export do Číny

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 20. apríla (TASR) - Vývoz z Japonska vzrástol v marci omnoho výraznejšie, než sa očakávalo, pričom ho potiahol najmä export na kľúčový čínsky trh. Oznámilo to dnes japonské ministerstvo financií, ktoré zverejnilo predbežné údaje.Export sa v marci oproti rovnakému mesiacu minulého roka zvýšil o 12 %, približne na 7,2 bilióna jenov (61,59 miliardy eur). To znamená rast vývozu už štvrtý mesiac po sebe a zároveň výraznejšie než očakávané tempo rastu, keďže ekonómovia počítali s rastom len o 6,2 %. Aj v porovnaní s vývojom vo februári bol rast o niečo vyšší, keď vo februári dosiahol 11,3 %.Výrazne sa pod to podpísal vývoz do Číny, ktorá je najväčším obchodným partnerom Japonska. Vývoz do tejto krajiny sa v marci zvýšil medziročne o 16,4 % na takmer 1,3 bilióna jenov. Najviac vzrástol vývoz autokomponentov (40,2 %) a optických a vedeckých prístrojov (36,8 %).Vzrástol aj export do USA. Dosiahol 1,35 bilióna jenov, čo znamená rast o 3,5 %. Podobne rast zaznamenal vývoz do krajín Európskej únie. Zvýšil sa o 1,4 % na 800,93 miliardy jenov.Prudko vzrástol aj dovoz do Japonska, pričom aj jeho tempo bolo podstatne výraznejšie, než očakávali ekonómovia. Dovoz dosiahol zhruba 6,6 bilióna jenov, čo predstavuje rast o 15,8 %. Na porovnanie, vo februári sa zvýšil len o 1,2 % a ekonómovia očakávali, že sa zrýchli na 10,2 %. Dôvodom výraznejšieho než očakávaného rastu bol najmä rast cien ropy, ktorú Japonsko od katastrofy v jadrovej elektrárni Fukušima v marci 2011 dováža vo zvýšenej miere.Výsledkom marcového vývoja vývozu a dovozu bol obchodný prebytok Japonska na úrovni 614,7 miliardy jenov. Vo februári síce prebytok dosiahol až 813,5 miliardy jenov, oproti očakávaniam ekonómov bol však vyšší. Tí počítali s poklesom obchodného prebytku na 605,6 miliardy jenov.