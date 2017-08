Vyvrcholením leta na Spišskom hrade bude podujatie Tajomná noc

Spišský hrad, ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Spišské Podhradie 23. augusta (TASR) - Vyvrcholením kultúrneho festivalu Leto na hrade bude v piatok (25.8.) podujatie Tajomná noc na Spišskom hrade. V dvoch vstupoch, o 20.00 a 21.30 h na hrade ožijú najzaujímavejšie legendy viažuce sa k pamiatke UNESCO.Súčasťou programu budú aj živé sochy.uviedla Dáša Uharčeková Pavúková zo Slovenského národného múzea – Spišské múzeum v Levoči, pod ktoré Spišský hrad patrí. Návštevníci sa dozvedia, ako chcel rytier Šarško dobyť hrad, ako Dorka vyskočila z okien hradného paláca, ale i to, ako sa Hedviga pomiatla. Uvidia dar určený pre tatársku princeznú Šad a cisára Žigmunda Luxemburského zahľadeného do krásnej cigánky.uviedla Uharčeková Pavúková.Spišský hrad je príkladom stredovekého kráľovského hradu. Vznikol na konci 12. a začiatkom 13. storočia. Už koncom 13. storočia mal takmer dnešnú rozlohu. Patril kráľovským dynastiám Arpádovcov, Anjouovcov, neskôr Zápoľským, Thurzovcom a Csákyovcom. V roku 1993 bol zapísaný do Svetového zoznamu prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO.