Význam finančného centra Frankfurt sa po odchode Británie z EÚ posilní

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 26. mája (TASR) - Bankový dom Metzler je presvedčený, že nemecké finančné centrum Frankfurt nad Mohanom po odchode Veľkej Británie z Európskej únie výrazne získa.uviedol Gerhard Wiesheu, partner súkromnej frankfurtskej banky Metzler na dnešnej tlačovej konferencii. Dodal, že sa Bafin usiluje o vytváranie priaznivej klímy. Zahraničné banky si môžu záležitosti hladko vybavovať v angličtine.Plynule dochádza k presúvaniu pracovných miest z Londýna do Frankfurtu. Zatiaľ prichádzajú v 50- až 100-členných skupinách. Celkovo ich však príde viac, než sa teraz predpokladá.Z odchodu bankárov z Londýna bude mať úžitok aj írsky Dublin. Frankfurtu však budú konkurovať aj Paríž a holandský Amsterdam.Obchody účtované v eurách by však mali z britského hlavného mesta zakotviť vo Frankfurte. Ich hodnota dosahuje denne 600 miliárd eur. Wiesheuov kolega Michael Klaus poznamenal, že brexit je pre Európu a svet tou najhoršou udalosťou. Obáva sa, že vyvolá výrazné poruchy v sieťach produkujúcich hodnoty.Wiesheu, ktorý má dlhoročné bohaté skúsenosti v obchode s Japonskom, prezradil, že nepozná nijakú japonskú firmu, ktorá by teraz pomýšľala na nové investície vo Veľkej Británii. Podľa toho čo vie, Japonci kupujú výrobné kapacity a pozemky predovšetkým vo východnom Nemecku.