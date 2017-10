Vyznamenanie Spravodlivý medzi národmi udelili po prvýkrát Arabovi

Pamätník holokaustu Jad Vašem v Jeruzaleme. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 27. októbra (TASR) - Prvým arabským laureátom izraelského ocenenia Spravodlivý medzi národmi sa vo štvrtok na ambasáde židovského štátu v Berlíne stal in memoriam egyptský lekár Mohamed Helmy, ktorý počas druhej svetovej vojny ukrýval občanov židovského pôvodu. Ocenenie si z rúk mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Izraela v Nemecku Jeremyho Issacharoffa prevzal laureátov prasynovec. Informovali o tom internetové vydania denníkov Haarec a Bild.Ocenenie Spravodlivý medzi národmi udeľuje pamätník Jad Vašem od roku 1963 ako najvyššie ocenenie osobám nežidovského pôvodu, a to za príspevok k záchrane židov pred holokaustom.vyhlásil pri slávnosti izraelský veľvyslanec označiac laureáta za hrdinu, ktorý všetkým dokázal, že ľudský prvok v nás stojí nad akoukoľvek politickou úvahou. Issacharoff potom odriekal modlitbu v arabčine.Ocenený lekár, ktorý žil počas vlády nacistov v Berlíne, zachránil životy viacerých židovských spoluobčanov. Jad Vašem ho chcel oceniť už v roku 2013, vtedy to však jeho príbuzní odmietli.Titul Spravodlivý medzi národmi spoločne s príslušnou medailou a diplomom udelili medzičasom viac ako 26.500 ľuďom z rôznych končín sveta vrátane takmer 570 Slovákov a Sloveniek. Mená všetkých sú zvečnené v Múre cti v Záhrade spravodlivých v Pamätníku Jad Vašem v Jeruzaleme.