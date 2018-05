Významný predstaviteľ KĽDR pricestoval do USA, bude pripravovať summit

Na archívnej snímke generál Kim Jong-čchol. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 30. mája (TASR) - Vysokopostavený predstaviteľ KĽDR Kim Jong-čchol pricestoval v stredu do New Yorku. S ministrom zahraničných vecí USA Mikeom Pompeom bude rokovať o prípravách na historický summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokórejského lídra Kim Čong-una.Kim Jong-čchol a Pompeo by podľa agentúry Jonhap mali finalizovať detaily schôdzky lídrov KĽDR a USA, ktorá by sa mala konať 12. júna v Singapure.Hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová v utorok potvrdila, že Spojené štáty pokračujú vna očakávaný summit v Singapure. Doplnila, že do príprav sa zapájajú i Severokórejčania, avšak nešpecifikovala, či sa schôdzka odohrá v plánovanom termíne.Trump minulý štvrtok oznámil, že summit plánovaný na 12. júna ruší. Krátko na to však uviedol, že stretnutie by sa predsa len mohlo konať.