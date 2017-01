Výzva pápeža veriacim: Boha nehľadajte v palácoch a nebojte sa zmien

Na snímke pápež František. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vatikán 6. januára (TASR) - Pápež František dnes vyzval veriacich, aby hľadali Boha. Apeloval tiež, aby sa neobávali, a zasadili sa za ne.František dnes slávil omšu pri príležitosti sviatku Zjavenia Pána, známeho aj ako sviatok Troch kráľov. Ústrednou témou sviatku je udalosť, keď traja mudrci z východu prišli do Betlehema, aby sa poklonili novonarodenému Ježišovi a priniesli mu svoje dary - zlato, kadidlo a myrhu. Podľa Biblie troch mudrcov k Ježišovi priviedlo svetlo betlehemskej hviezdy.Pápež vo svojich príhovoroch počas vianočných sviatkov zdôrazňoval, že miestom Ježišovho narodenia bola skromná maštaľ, a v tejto súvislosti kriticky poukazoval na to, že cirkev sa uzavrela do seba, so svojím bohatstvom a dosiahnutými úspechmi. Ide o posolstvo, ktoré pápež pripomína od začiatku svojho pontifikátu, keď poukazuje na tých ľudí v cirkvi, ktorí viac broja za pravidlá a kresťanskú morálku ako za dosiahnutie Božej milosti.Pápež kritizoval tých, ktoría obávajú sa všetkého, čo je nové,