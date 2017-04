VÝZVA VEDCOV:Hľadajte dávno stratené zvieratá,zapojil sa aj James Bond

Britský herec David Craig účinkuje vo videu, ktoré propaguje hľadanie stratených druhov pre ochranársku organizáciu Global Wildlife Conservation Foto: Teraz.sk/Youtube Foto: Teraz.sk/Youtube

Washington 30. apríla (TASR) – Niektoré druhy zvierat neboli vedci schopní zazrieť už desiatky rokov. Veria však, že stále žijú a začali celosvetové pátranie. V nasledujúcich mesiacoch sa vydajú do terénu pátracie tímy a o pomoc prosia aj verejnosť. Zapojil sa aj James Bond.uviedla ochranárska organizácia Global Wildlife Conservation so sídlom v americkom Texase.Video propagujúce hľadanie stratených druhov nakrútil pre organizáciu britský herec Daniel Craig, známy z filmov James Bond.hovorí okrem iného Craig.Global Wildlife Conservation v spolupráci s viac ako sto vedcami zostavila zoznam 1200 druhov rastlín a zvierat, ktoré sú nezvestné, ale vedecké dáta a neoverené zhliadnutia naznačujú, že stále žijú. 25 z nich potom vybrala ako najhľadanejšie na svete.uviedla organizácia.Na zozname najhľadanejších sú napríklad morský koník Bullneck, ktorý by mal žiť v Austrálii, ale vo voľnej prírode ho ešte nikto nevidel, jeseter videný v Kazachstane naposledy v roku 1960, ružovo-hlavá kačica naposledy videná v roku 1949 v Indii, papagáj Sinú naposledy videný v roku 1949 v Kolumbii či žaba Scarlet Harlequin naposledy videná v roku 1990 vo Venezuele.Na zozname sú ďalej zlatý krtko, obrovská včela, šplhajúca sa salamandra, dikobraz s dlhým zobákom, himalájska prepelička, korytnačka z galapágskeho ostrova Fernandina, somálska skalnica, Voelitzkow chameleón, lietajúca veverica Namdapha, krab Sierra Leone, Wellingtonov osamelý korál a rastlina zamatový džbán.uvádza na svojej webovej stránke organizácia.Global Wildlife Conservation vyšle na tieto miesta v nasledujúcich mesiacoch tímy ľudí, ale o pomoc žiada aj verejnosť. Ak niekto počas svojej dobrodružnej dovolenky zazrie niektoré z hľadaných zvierat, môže to prostredníctvom webovej stránky nahlásiť. Vítaná je aj finančná pomoc na realizáciu projektu.vyzval Daniel Craig na konci videa, keď ho ocikala korytnačka, ktorú počas nakrúcania držal v rukách.(spolupracovníčka TASR Michaela H. Janotová)