Výzvu ministra L. Sólymosa Deň pre Dunaj prijalo 35 samospráv

Bratislava 19. júna (TASR) – Výzvu ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa (Most-Híd) spojiť sa pre Dunaj, vyčistiť jeho brehy, ale aj okolie obcí a miest v jeho blízkosti, prijalo 35 samospráv. Deň pre Dunaj, v rámci ktorého bude čistenie okolia veľtoku prebiehať, sa uskutoční v sobotu 24. júna.Podujatie je jednou z aktivít envirorezortu, ktorých cieľom je čistejšie a zelenšie Slovensko.uviedol pri tejto príležitosti minister Sólymos. Vyjadril spokojnosť s tým, že jeho výzvu podporili takmer štyri desiatky samospráv.Počas Dňa pre Dunaj sa niekoľkočlenné skupiny dobrovoľníkov pustia do čistenia okolia rieky Dunaj, ale aj iných lokalít, kde to bude potrebné, vysvetlil Slavomír Held z komunikačného odboru ministerstva.priblížil.Iniciatívu šéfa envirorezortu podporili mestské časti Bratislavy: Podunajské Biskupice, Ružinov a Jarovce, mestá Komárno a Štúrovo, obce Rohovce, Vojka nad Dunajom, Kyselica, Horný Bar, Trstená na Ostrove, Ňárad, Sap, Kľúčovec, Medveďov, Kamenica nad Hronom, Trávnik, Veľké Kosihy, Klížská Nemá, Kravany nad Dunajom, Iža, Mužla, Patince, Chľaba, Ivanka pri Dunaji, Zálesie, Tomášov, Hrubý Šúr, Janíky, Nový Život, Bellova Ves, Tomášikovo, Horné Mýto, Trstice, Mostová a Jelka. Tiež mládežnícka organizácia IUVEN.Medzinárodný deň Dunaja (Danube Day), ktorý pripadá na 29. júna, vyhlásila v roku 2004 Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja (ICPDR) so sídlom vo Viedni pri príležitosti desiateho výročia podpísania Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja. Cieľom dohovoru je prispieť vzájomnou spoluprácou všetkých krajín v povodí Dunaja k zlepšeniu kvality vôd. Pri tejto príležitosti sa organizujú rôzne podujatia a aktivity pre širokú verejnosť.