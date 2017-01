Vyzývateľom Merkelovej vo voľbách nebude líder SPD Sigmar Gabriel

Nemecká kancelárka Angela Merkel a Sigmar Gabriel. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Berlín 24. januára (TASR) - Predseda nemeckej Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Sigmar Gabriel (57) nebude v blížiacich sa parlamentných voľbách vyzývateľom úradujúcej kancelárky a koaličnej partnerky Angely Merkelovej. Vyhlásil to dnes samotný vicekancelár Gabriel, ktorý sa v prieskumoch verejnej mienky umiestňuje pri meraní obľúbenosti za kancelárkou Merkelovou.Líderku Kresťanskodemokratickej únie (CDU) by podľa Gabrielovho návrhu mohol v septembrových voľbách za SPD vyzvať bývalý predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz.Gabriel ďalej uviedol, že Schulz by sa po ňom mohol stať novým straníckym šéfom SPD. Schulz už vlani vyhlásil, že sa zo Štrasburgu plánuje vrátiť do nemeckého parlamentu v Berlíne.Podpora SPD medzi voličmi sa dlhodobo pohybuje iba tesne nad 20 percentami. Naopak, Merkelovej konzervatívna CDU, sa teší 38-percentnej obľúbenosti. Vyplynulo to z prieskumu, ktorý v uplynulom týždni zverejnil inštitút Forsa.