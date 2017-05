Vzácnu ranogotickú vežu pri Liptovskej Mare chráni nová kovaná mreža

Liptovská Mara, ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Liptovská Mara, ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ružomberok 15. mája (TASR) - Ranogotickú vežu bývalého kostola Panny Márie prenesenej zo zatopenej obce Liptovská Mara na okraj rovnomennej vodnej nádrže chráni po novom kovaná mreža. Na skvalitnenie ochrany a lepšie zabezpečenie tejto vzácnej kultúrnej pamiatky získal správca, Liptovské múzeum so sídlom v Ružomberku, grant z Fondu na podporu umenia.V priestoroch veže sa v súčasnosti nachádza expozícia Liptovská Mara - 1000 rokov histórie Liptova so zameraním na kultúrne dejiny regiónu. Nová zabudovaná kovaná mreža má chrániť vstup do ranogotickej veže, no návštevníkom zároveň umožní nahliadnuť do expozície. Múzejníci ju osadili so súhlasom Krajského pamiatkového úradu v Žiline."Realizáciou projektu sme dobudovali systém prekážok proti vlámaniu a zvýšili ochranu vzácneho historického objektu so štatútom národnej kultúrnej pamiatky i expozície v nej umiestnenej," informovala TASR projektová manažérka Liptovského múzea Naďa Somorová.Rímskokatolícky kostol Panny Márie je cenným svedectvom architektonickej a výtvarnej tvorby 13. až 17. storočia. Jeho verná rekonštrukcia s časťou pôvodných materiálov sa nachádza v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. "Na pôvodnom mieste pri Liptovskej Mare ostala iba veža kostola, pričom objekt pozostáva z originálnej časti pôdorysu kostola a dobudovanej veže so strechou," dodala Somorová.