Vzácny olej, ktorý má niekoľko priaznivých účinkov

Návrat k prírode sa začína uplatňovať aj v súčasnej kozmetike, čo je prospešné pre našu krásu a nakoniec aj psychiku. Prírodné a voľne dostupné oleje sú vhodné pre každý typ pleti, dokonca aj tú mastnú, len je potrebné zvoliť správny druh a vedieť, ako a kedy ho konkrétne aplikovať.

Pri starostlivosti o vlasy

Vlasy vyrastajú z pokožky, ktorá ich zásobuje živinami. Pokiaľ ich nie je dostatok môžeme si veľmi rýchlo zapríčiniť vypadávanie vlasov aj sami. Samozrejme, že prirodzene v priebehu dňa človek stratí v priemere až 100 vlasov, no pokiaľ je to viac a viditeľné, nepôsobí to dobre na okolie a ani vy sa necítite príjemne. Každý chce mať predsa husté a pevné vlasy čo najdlhšie.

Vyskúšajte kokosový olej

Kokosový olej je skvelá vec, možno ho použiť ako v kuchyni, tak aj v starostlivosti o telo, ako medikament či zoštíhľujúci prostriedok. Tento rastlinný olej získavaný z jadier kokosovej palmy je významný antioxidant a obsahuje cenné vitamíny a minerály, ktoré pomôžu pleti, vlasom, telu a tráveniu.

Jednoduché použitie na vlasy

Stačí si vziať na ruky jemnú vrstvu (podľa objemu a hustoty vlasov) kokosového oleja, ktorý by mal byť ideálne vlažný a potom ho vmasírujeme do vlasov a pokožky hlavy. Po pôsobení cca jednej hodiny a dôkladnom opláchnutí (aj viac krát) budú vaše vlasy zasa svieže, hebké a lesklé.

Prírodné bielidlo

Pokiaľ preferujete žiarivý a biely úsmev a nemáte v zásobe kúpené bieliace pásiky, môže vám pomôcť tento prípravok tiež. Kokosový olej dokáže vybieliť vaše zuby, a pretože pôsobí antibakteriálne, pomáha vám aj v boji so zubným kazom. Zubnou kefkou v kombinácii s pastou, no pôjde to aj prstami. Tu môže veľa urobiť aj samotný kokos, ktorý doma máte, stačí ho trochu navlhčiť.

Ak budete tieto veci využívať pri svojom životnom štýle pravidelne, môžete sa pokojne vybrať