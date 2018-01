Vzájomnosť Slovákov a Čechov priblížia i predmety s príbehom

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. januára (TASR) – Slovenské národné múzeum a Národné múzeum v ČR prijímajú do konca januára predmety z osobných zbierok bežných ľudí, ktoré dokumentujú česko-slovenské vzťahy a ktoré sa stanú súčasťou pripravovanej Česko-slovenskej / Slovensko-českej výstavy k 100. výročiu vzniku Československa. Do súťaže Hľadáme predmet s príbehom, ktorú obe národné zbierkotvorné inštitúcie v tejto súvislosti vyhlásili, sa verejnosť môže zapojiť už len do konca januára 2018.Súťaže sa môže zúčastniť každý bez rozdielu veku.vysvetlila Zuzana Vášáryová z Centra múzejnej komunikácie SNM.Predmet je potrebné odfotografovať, napísať o ňom stručný príbeh a prostredníctvom formulára zverejniť na webovej stránke výstavy: www.cesko-slovensko.eu.dodala Vášáryová. Exponáty jednotlivcov budú vystavené priamo na oficiálnej výstave v Slovenskom národnom múzeu-Historickom múzeu na Bratislavskom hrade (od 26. apríla 2018) a následne v novozrekonštruovanej budove Národného múzea v Prahe (od 27. októbra 2018).Výstavný projekt oboch národných zbierkotvorných inštitúcií priblíži dejiny spoločného štátu od vzniku Československa v roku 1918, cez všetky medzníky a udalosti v živote Čechov a Slovákov v 20. storočí. Predstaví to, čo oba národy spájalo aj rozdeľovalo a v konečnom dôsledku viedlo k rozpadu republiky v roku 1992. Koncepcia výstavy je založená na rôznych témach každodenného života.