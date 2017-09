Vzdelávací cyklus Filmový kabinet prekvapí novými témami aj filmami

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 25. septembra (TASR) - Nové témy a neopozerané filmy prinesie vzdelávací cyklus o dejinách kinematografie Filmový kabinet. Aktuálny druhý semester tretieho vydania sa začne v utorok 26. septembra v bratislavskom Kine Lumiére. Druhý semester pod názvom Obdobie zrenia je zameraný na obdobie od 30. do 60. rokov minulého storočia a charakteristické smery a hnutia. Vývinové tendencie i dôležitých tvorcov z týchto rokov predstaví opäť prostredníctvom desiatich stretnutí spojených s projekciou filmu, lektorským výkladom a diskusiou."Program sme oproti predchádzajúcim vydaniam 'vynovili' a prevažnú väčšinu filmov uvedieme v rámci Filmového kabinetu po prvý raz. V spolupráci s hosťujúcimi lektormi sme pripravili aj celkom nové tematické bloky," hovorí filmový teoretik Michal Michalovič. Spolu s estetikom Jurajom Oniščenkom sú hlavnými lektormi cyklu. Pripravené sú témy Zvuk vo filme, Poetický realizmus, Film noir medzi USA a Francúzskom, Taliansky neorealizmus, ďalej úplne nové témy Európski exulanti v Hollywoode, Smiech ako zbraň či Poľská filmová škola. Kabinet priblíži aj najvýznamnejších tvorcov svojej doby ako Orson Welles, Robert Bresson a Alfred Hitchcock.Prvé stretnutie venované zvuku vo filme sa uskutoční 26. septembra o 18.00 a spojené bude s projekciou filmu Rozhovor (1974) Francisa Forda Coppolu. Podľa Michaloviča film dátumom svojho vzniku "nespadá do sledovaného obdobia, no dotýka sa fenoménu zvuku, ktorý v ňom zohráva dôležitú úlohu nielen ako filmový výrazový prostriedok, ale aj v rámci príbehu".Frekventanti počas štyroch mesiacov uvidia snímky Deň začína (1939) Marcela Carného, Druhý dych (1966) Jeana-Pierra Melvillea, Casablanca (1942) Michaela Curtiza, Nesmrteľný príbeh (1968) Orsona Wellesa, Proces Jany z Arku (1962) Roberta Bressona, Zázrak v Miláne (1951) Vittoria de Sicu, Hitchcock/Truffaut (2015) Kenta Jonesa, Popol a diamant (1958) Andrzeja Wajdu a slovenský film Čert nespí (1956) Petra Solana a Františka Žáčka.Druhý semester Obdobie zrenia potrvá do 23. januára 2017.Vzdelávací a prehľadový cyklus o dejinách svetovej a slovenskej kinematografie Filmový kabinet vznikol pri príležitosti 50. výročia vzniku Slovenského filmového ústav (SFÚ) v januári 2013. Ústav ho organizuje v spolupráci s Asociáciou slovenských filmových klubov (ASFK).