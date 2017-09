Vzdelávací program Erasmus pomáha študentom i učiteľom

Ilustračná snímka Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Košice 25. septembra (TASR) – Na väčšie zapojenie sa košických stredných škôl do európskych programov na podporu vzdelávania a odbornej prípravy vyzvala na dnešnej konferencii k 30. výročiu programu Erasmus+ slovenská europoslankyňa Monika Smolková (Smer-SD). Cieľom podujatia bolo prezentovať skúsenosti študentov v rámci tohto populárneho výmenného programu.uviedla Smolková pre TASR. Európska poslankyňa zorganizovala podujatie v priestoroch Strednej odbornej školy (SOŠ) Ostrovského za účasti žiakov a pedagógov rôznych stredných škôl.Slovensko je zapojené do programu Erasmus 20 rokov, počas ktorých sa na ňom zúčastnilo zhruba 108.000 Slovákov vrátane 34.000 vysokoškolákov.konštatovala Smolková.Ako informoval riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Róbert Hajšel, najpopulárnejšou krajinou, kam Slováci v rámci programu chodia, je Španielsko, nasleduje Poľsko a Turecko. Naopak, na Slovensko prichádzajú najviac Česi, Nemci a Španieli. Najväčší záujem zo slovenských škôl je z Univerzity Komenského a Ekonomickej univerzity v Bratislave, nasleduje Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.uviedol Hajšel. Zahraničné vzdelávacie pobyty podľa štatistík pomáhajú účastníkom ľahšie získať pracovné miesto na trhu práce.dodal Hajšel.Vedúci odboru školstva na Úrade Košického samosprávneho kraja (KSK) Štefan Kandráč vyzdvihol význam inšpirácie a prenosu modelov a prvkov vzdelávania úspešne fungujúcich v zahraničí do domácich podmienok. Samosprávny kraj ako zriaďovateľ ponúka stredným školám spoluprácu a konzultácie už v procese prípravy projektov. Naopak, zo strany škôl by kraj chcel získať informácie o nadobudnutých poznatkoch v rámci ich implementácie.povedal.