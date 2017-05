Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 2. mája (TASR) - Vzdelávanie nepočujúcich detí by sa mohlo upraviť, učiť by sa mali povinne bilingválne. Na vyšších stupňoch vzdelávania by mali mať možnosť využívať zariadenie, ktoré konvertuje orálnu reč do písomnej formy a naopak. Umožniť to má novela zákona o posunkovej reči nepočujúcich osôb z dielne poslancov SNS, ktorú dnes podporili členovia Ústavnoprávneho výboru NR SR.Koaliční poslanci zdôrazňujú, že nepočujúce deti potrebujú osobitnú starostlivosť už od útleho veku v špeciálnych školách, v ktorých sa pri ich vzdelávaní využíva tzv. bilingválna metóda. Vo vzdelávacom procese to má podľa SNS znamenať, že je primárne využívaná posunková reč, ktorá je prvotným komunikačným prostriedkom nepočujúcich detí, ich "materinskou" rečou.V súčasnosti sa však podľa národniarov posunková reč nepovažuje za prvotný, nepočujúcim osobám vlastný komunikačný prostriedok.uviedli.Národniari chcú tiež svojou novelou zabrániť nesprávnemu zaradeniu dieťaťa s poruchou sluchu do nesprávnej vzdelávacej inštitúcie.vysvetľujú predkladatelia.Podľa SNS je tiež dôležité si uvedomiť, najmä pri zásadnej komunikácii s nepočujúcim, význam kvalitného, profesionálneho a precízneho tlmočenia v posunkovej reči, ako aj možnosť využitia vhodných zariadení umožňujúcich konvertovanie orálnej reči do písomnej formy.