Vzdušné sily SR si prevzali nové dopravné lietadlo C-27J Spartan

Vzdušné sily Ozbrojených síl SR si v utorok 31. októbra 2017 v priestoroch dopravného krídla Generála M.R. Štefánika v Kuchyni slávnostne prevzali do užívania nové viacúčelové transportné lietadlo C-27J Spartan (na snímke). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Kuchyňa 31. októbra (TASR) – Vzdušné sily Ozbrojených síl (OS) SR si v utorok v priestoroch Dopravného krídla generála M. R. Štefánika v Kuchyni (okr. Malacky) slávnostne prevzali do užívania nové lietadlo C-27J Spartan.povedal minister obrany SR Peter Gajdoš (nominant SNS).Náčelník Generálneho štábu OS SR Milan Maxim doplnil, že spôsobilosť prepravovať vojakov a materiál vzdušnou cestou je jednou z hlavných charakteristických rysov moderných armád.uviedol Maxim.Prvé z dvoch dopravných lietadiel Spartan C-27J pristálo na Slovensku minulý týždeň. Prílet druhého lietadla tohto typu na Slovensko sa očakáva na jar budúceho roka.Lietadlá by nemali slúžiť iba ozbrojeným silám, ale aj domácemu krízovému manažmentu.Obstaranie dvoch dopravných lietadiel Spartan C-27J sa datuje ešte do roku 2008, keď bol dodávateľ vybraný v rámci verejnej obchodnej súťaže. Zmluva o dodávke však bola reálne podpísaná až v roku 2014. Súčasťou kontraktu je tiež päťročná logistická podpora.C-27J Spartan je viacúčelové transportné lietadlo s dĺžkou 22,7 metra, výškou 9,64 metra a s rozpätím krídel 28,7 metra. Dosahuje maximálnu cestovnú rýchlosť 500 km/h, dostup 9144 metrov a maximálny dolet 5852 kilometrov. Odvezie 46 pasažierov.Slovenská posádka by s novým lietadlom mala po prvý raz vzlietnuť tento týždeň, v budúcom roku očakáva, že by stroj mohol byť použitý aj v zahraničí.