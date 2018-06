Vznik ČSR mal na turizmus v podtatranskom regióne pozitívny vplyv

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Poprad 5. júna (TASR) – Vznik Československa pred 100 rokmi veľmi pomohol regiónu pod Tatrami, rástol najmä v oblasti cestovného ruchu. V rámci prednášky na medzinárodnej konferencii Vznik ČSR – priebeh a vplyv na rozvoj Popradu a jeho okolia, to v utorok potvrdila Jana Piteková z katedry manažmentu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Poprade.priblížila Piteková.Dodala, že práve vďaka entuziazmu a nadšeniu Slovákov sa mohlo v tom období zrealizovať značkovanie chodníkov a označenie turistických trás v slovenskom jazyku, v čom veľmi pomohlo Česko a nadšenie Čechov pre rozvoj cestovného ruchu na Slovensku.vysvetľuje Piteková.V 20. rokoch minulého storočia si nadšenci slovenskej turistiky uvedomovali, že riadenie domáceho cestovného ruchu v regióne z pražského ústredia nie je dostatočný. Preto sa snažili vytvoriť centrum na Slovensku, v roku 1937 sa to podarilo a v Poprade vznikla tzv. slovenská komisia.zdôraznila Piteková. Zo slovenskej strany vtedy vzišli dve oficiálne verzie, z českej ďalšie dve. Z týchto podkladov bol následne schválený jeden oficiálny návrh zákona o cestovnom ruchu. Ten síce do roku 1938 nestihli prijať, avšak v júni 1939 bol zákon o cestovnom ruchu na Slovensku prijatý.konštatovala Piteková.V tejto súvislosti ju najviac oslovilo práve nadšenie, dobrovoľníctvo a tlak zdola, ktorý bol v tom období veľmi silný a aj vďaka nemu sa vytvorili spomínané návrhy zákonov.dodáva Piteková s tým, že pred začiatkom 2. svetovej vojny, pred koncom Československa v roku 1938, 92 percent návštevníkov tvorili Česi. O desať rokov sa to zmenilo a tretinu návštevníkov v tomto období tvorili Slováci.Medzinárodnú konferenciu zorganizovali v utorok v Podtatranskej knižnici pri príležitosti stého výročia vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov.