Vzniká nová platforma praktického vzdelávania pre digitálny biznis

Bratislava 20. septembra (TASR) - Spoločnosti HubHub, nezisková organizácia Leaf, Pixel Federation a Sygic spúšťajú spoločný projekt s názvom Butterfly Effect. Jeho cieľom, ako dnes v Bratislave informovali jeho tvorcovia, je pripraviť mladých ľudí na éru digitálneho biznisu. Organizátori veria, že po piatich mesiacoch intenzívneho praktického vzdelávania v simulovanom prostredí startupu pripravia mladých ľudí na to, ako uspieť v biznise s globálnym charakterom bez toho, aby svoje projekty odchádzali rozvíjať do cudziny.Ako uviedli, na Slovensku vzniká množstvo skvelých nápadov mladých talentovaných ľudí, ktorí odchádzajú do zahraničia realizovať svoje projekty. Niekedy úspešne, inokedy menej, no takmer vždy mimo Slovenska. Projekt sleduje, aby nápady, ktoré môžu zmeniť svet, ostali na Slovensku aj realizované.Pilotný program Butterfly Effect privíta prvých 40 študentov už v januári 2018 a zameraný bude na mobilné aplikácie a hry. Butterfly Effect je platforma zameriavajúca sa na praktické vzdelávanie pre digitálny biznis.Pilotný ročník odštartuje v 2 zameraniach - AppsLab a GamesLab. Účastníci si prehĺbia zručnosti vo svojej oblasti, rozšíria prehľad o celom procese tvorby digitálnych produktov a zamerajú sa aj na svoj osobný rozvoj.Prihlasovanie mladých ľudí s odhodlaním vytvoriť úspešné aplikácie a hry sa spustilo v týchto dňoch prostredníctvom elektronickej prihlášky na stránke butterflyeffect.sk.O prijatí rozhoduje najmä motivácia uchádzačov, úroveň znalostí v danom odbore, osobnostné predpoklady a chuť pracovať na sebe. Do programu sa môže zapojiť študent či človek s praxou v jednej z troch hlavných disciplín, a to grafický dizajn, programovanie a obchod.Počas piatich mesiacov budú študenti pracovať v tímoch zložených z 5 až 8 členov na tvorbe vlastnej aplikácie či hry. Približne 80 % času strávia prácou na danom projekte za prítomnosti mentorov zo Sygicu, Pixel Federation, a ďalších globálnych firiem a startupov, 20 % bude venovaných lekciám a workshopom.zdôraznil Michal Štencl, CEO spoločnosti Sygic.Tvorcovia veria, že sa po pilotnom ročníku pridajú ďalšie firmy, ktoré majú skúsenosti s globálnym biznisom. Butterfly Effect je platforma, teda nie je obmedzená na zakladajúcich členov.