Vznikajúca strana NAJ chce ísť do volieb do VÚC sama

Bratislava 14. januára (TASR) - Vznikajúca strana Nezávislosť a Jednota (NAJ) chce požiadať o registráciu začiatkom februára, nateraz má vyzbieraných 8000 podpisov. Na registráciu ich potrebuje aspoň 10.000. Strana sa plánuje zapojiť do tohtoročných volieb do vyšších územných celkov (VÚC), hoci kraje plánuje zrušiť. Do volieb pôjde sama a postaví aj vlastných kandidátov na predsedov krajov. Prvým je Adam Šepetka, ktorý sa mieni o priazeň voličov uchádzať v Košickom kraji. Ďalších kandidátov oznámi NAJ na jar. TASR to povedal Viktor Béreš z prípravného výboru.vysvetlil Béreš. NAJ nechce byť ľavicová ani pravicová, mieni podporovať sociálny štát a poraziť oligarchiu.V krajoch by strana chcela presadiť viacero zmien. A to najmä, aby sa krajské nemocnice vrátili pod správu štátu, tiež aby zriaďovateľmi stredných škôl, učilíšť a gymnázií bol štát. Ten by mal podľa Béreša spravovať aj krajské cesty. NAJ ďalej plánuje kraje zrušiť, keď bude úspešná v parlamentných voľbách. "uzavrel Béreš.