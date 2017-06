Vznikajúca strana NAJ odovzdala podpisy, chce odstaviť oligarchov

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 2. júna (TASR) - Vypovedanie zmlúv medzi štátom a oligarchami, minimálnu mzdu na úrovni 1000 eur či minimálne dôchodky na hranici 550 eur. Aj to sľubuje vznikajúca strana NAJ (Nezávislosť a Jednota), ktorej predstavitelia dnes odovzdali podpisy potrebné na registráciu strany. Vyzbierali ich 12.000, potrebujú aspoň 10.000 podpisov. Rezort vnútra teraz hárky podrobí kontrole.Na otázku, ako chce uzavreté zmluvy medzi štátom a niektorými vybranými podnikateľmi zrušiť, člen prípravného výboru Viktor Béreš uviedol, že zmluva tak, ako vznikla, môže aj zaniknúť." deklaroval Béreš s tým, že oligarcha je človek, ktorý má zákazky len vďaka kontaktom s politikmi.Podľa Béreša aj iné strany hovoria, že bojujú proti oligarchom.avizoval.Na margo financovania Béreš povedal, že za stranou NAJ nie je žiadna finančná skupina ani zbohatlík. Stranu chcú platiť z členskej základne a menších darov.vysvetlil.NAJ sa plánuje zapojiť do tohtoročných volieb do vyšších územných celkov (VÚC), hoci kraje plánuje zrušiť. Postaví aj vlastných kandidátov na predsedov krajov. Prvým je Adam Šepetka, ktorý sa mieni o priazeň voličov uchádzať v Košickom kraji.V krajoch by budúca strana chcela presadiť viacero zmien. A to najmä, aby sa krajské nemocnice vrátili pod správu štátu, tiež aby zriaďovateľom stredných škôl, učilíšť a gymnázií bol štát. Ten by mal podľa Béreša spravovať aj krajské cesty. NAJ ďalej plánuje kraje zrušiť, keď bude úspešná v parlamentných voľbách.Zakladateľmi NAJ sú Viktor Béreš, bývalý hokejista Radoslav Hecl, gynekológ Peter Šťastný, expert pre oblasť školstva Adam Šepetka a Miroslav Seget.