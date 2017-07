Vzorky z Dalího pozostatkov na test otcovstva odoberú vo štvrtok večer

Salvador Dalí. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Figueres 19. júla (TASR) - Exhumácia telesných pozostatkov španielskeho surrealistického maliara a sochára Salvadora Dalího so zámerom získať vzorky DNA pre súdny spor o určenie otcovstva sa uskutoční vo štvrtok v katalánskom meste Figueres na severe Španielska.Vzorky DNA budú odobraté z telesných pozostatkov vo štvrtok večer priamo v rakve. Následne ich zašlú do laboratória v Madride, kde ich budú analyzovať, uviedla dnes podľa agentúry DPA nadácia La Fundació Museu Dalí.Dalí zomrel v roku 1989 ako 85-ročný na zlyhanie srdca. Pochovaný je vo svojom rodisku, meste Figueres, pričom miestom jeho posledného odpočinku je Divadelné múzeum Salvadora Dalího (Teatre-Museu Dalí), ktoré on sám vytvoril v budove bývalého mestského divadla zničeného požiarom počas občianskej vojny.Nadácia spresnila, že súd vyhovel jej požiadavke pristúpiť k exhumácii po 20.00 h SELČ, aby sa nenarušil chod turistami hojne navštevovaného múzea.Výsledky testov Dalího DNA porovnajú s analýzou DNA 61-ročnej Pilar Abel Martínezovej, ktorá tvrdí, že je dcérou tohto excentrického umelca a už roky sa to snaží dokázať.Jej matka, ktorá pracovala v domácnosti Dalího priateľov ako služobná, mala so slávnym umelcom v roku 1955 tajný románik. Potom sa presťahovala do iného mesta a už tehotná sa vydala za iného muža.V čase tejto ľúbostnej aféry bol Dalí ženatý so svojou ruskou múzou Galou, bývalou manželkou francúzskeho básnika Paula Éluarda. Manželský pár bol bezdetný.Matka Martínezovej údajne viac ráz povedala, že jej otcom je Dalí, pričom niekoľkokrát tak urobila aj v prítomnosti ďalších ľudí.Martínezová podľa vyjadrenia sudcu absolvovala v roku 2007 dva testy na určenie otcovstva, avšak výsledky nedostala. Ak by sa potvrdilo, že je Dalího dcérou, mohla by si robiť nárok na časť Dalího majetku, ktorý on za života odkázal španielskemu štátu.Sudca vydal nariadenie na exhumáciu Dalího telesných pozostatkov koncom júna a zdôvodnil ho tým, že neexistujú žiadne biologické stopy alebo osobné predmety po Dalím, ktoré by sa mohli použiť na otestovanie otcovstva.