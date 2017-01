W. Schäuble odmieta použiť rozpočtový prebytok na skoré zníženie dlhu

Nemecký minister financií Wolfgang Schäuble na stretnutí ministrov financií eurozóny, tzv. Euroskupiny v Bruseli 12. júla 2015. Foto: TASR/AP/Virginia Mayo Foto: TASR/AP/Virginia Mayo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 13. januára (TASR) - Rozpočtový prebytok Nemecka dosiahol v minulom roku vyše 6 miliárd eur, k čomu prispeli dobré výsledky ekonomiky a nižšie náklady na obsluhu dlhu. Oproti roku 2015 to síce znamená výrazný pokles, napriek tomu je to už tretí rok po sebe, čo Nemecko nemalo deficitný rozpočet. Na nemecké ministerstvo sa tak opäť zvyšuje tlak, aby financie využilo na skoršie zníženie daní a zvýšenie výdavkov, čo ale minister financií Wolfgang Schäuble odmieta a prebytok chce využiť najmä na zníženie dlhu.Rozpočtový prebytok Nemecka dosiahol minulý rok 6,2 miliardy eur oproti 12,1 miliardy eur v predchádzajúcom roku. Sociálni demokrati a bavorská CSU chcú, aby prebytok vláda využila na rýchlejšie zníženie daní a zvýšenie investícií. V tejto súvislosti ale Schäuble pre dnešné vydanie denníka Bild uviedol, že by to mala byť až nasledujúca vláda, ktorá "Postoj Berlína tak nepoteší ani partnerov Nemecka v Európskej únii a iných štátoch. Tí tlačia na nemeckú vládu, aby verejné financie vo väčšej miere využila na podporu domáceho dopytu, čo by prispelo k výraznejšiemu zotaveniu ekonomiky eurozóny.