W. Schäuble sa má stať novým predsedom Spolkového snemu

Wolfgang Schäuble. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 27. septembra (TASR) - Nemecký minister financií Wolfgang Schäuble opustí po nedeľňajších voľbách svoj doterajší post a stane sa predsedom 19. povojnového Spolkového snemu (Bundestag). Uviedli to dnes agentúra DPA a denník Bild s odvolaním sa na zdroje z prostredia poslaneckého klubu konzervatívnych strán CDU/CSU.Podľa Bildu Schäubleho navrhne na novú funkciu už dnes predseda frakcie CDU/CSU Volker Kauder spolu so šéfom poslancov CSU v Bundestagu Alexandrom Dobrindtom. Oficiálne sa tak má stať až 17. októbra.Bild ďalej píše, že 75-ročný Schäuble už signalizoval pripravenosť prevziať nový post. Podľa zdrojov Bildu sa Schäubleho snažili presvedčiť najmä Kauder a kancelárka Angela Merkelová. Zdôvodňovali to tým, že vstupom pravicovopopulistickej Alternatívy pre Nemecko (AfD) do Bundestagu získala funkcia jeho predsedu väčší význam ako obvykle.Schäuble je považovaný za sivú eminenciu nemeckej politiky. Je s odstupom služobne najstarším poslancom Spolkového snemu (od roku 1972). Ako minister vnútra sa v roku 1990 zúčastnil na rokovaniach s predstaviteľmi vtedajšej Nemeckej demokratickej republiky. Bol aj dlhoročným šéfom frakcie CDU/CSU. Spolkovým ministrom financií je od roku 2009.Blok CDU/CSU zvíťazil vo voľbách so ziskom 32,9 percenta hlasov, takže mu pripadla aj funkcia predsedu Bundestagu. Jeho doterajší predseda, kresťanský demokrat Norbert Lammert, ktorý ju zastával 12 rokov, už znovu nekandiduje.