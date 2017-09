WADA dočasne pozastavila činnosť antidopingovému laboratóriu v Paríži

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 26. septembra (TASR) - Svetová antidopingová agentúra (WADA) provizórne suspendovala francúzske antidopingové laboratórium v parížskom predmestí Chatenay-Malabry. WADA neposkytla podrobnosti, ktoré ju viedli k tomuto kroku.Podľa francúzskych médií by mohla suspendácia súvisieť so vzorkami kulturistov, v ktorých sa našli stopy po steroidoch. Laboratórium má od 24. septembra zákaz vykonávať svoju činnosť až do vyriešenia prípadu.