WADA povolila RUSADA opäť vykonávať dopingové testy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 27. júna (TASR) - Svetová antidopingová agentúra (WADA) povolila Ruskej antidopingovej agentúre (RUSADA) opäť vykonávať dopingové testy.RUSADA dostala povolenie na plánovanie a koordinovanie testov pod drobnohľadom odborníkov zo strany WADA a tiež Britskej antidopingovej agentúry (UKAD). Tento krok by mal byť prvým bodom k prinavráteniu do WADA.Členstvo RUSADA pozastavili v novembri 2015 po zistení, že štát systematicky podporoval doping v krajine. Na základe správy vyšetrovateľa WADA Richarda McLarena zistili, že do dopingového škandálu sa zaplietla približne tisícka športovcov. Informovala agentúra DPA.