WADA preverí informácie o systematickom dopingu v Číne

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 23. októbra (TASR) - Svetová antidopingová agentúra (WADA) preverí zistenia nemeckej televíznej stanice ARD. Podľa nej čínski športovci v 80-tych a 90-tych rokoch minulého storočia profitovali z rozsiahleho dopingového systému v krajine.uviedla WADA.Süe Jin-sien utiekla z Číny do Nemecka a spolu so svojím synom žiadajú o politický azyl. Pre ARD povedala, že vyše 10.000 čínskych športovcov prišlo do kontaktu s dopingom, niektorí z nich aj vo veku 11 rokov.prezradila bývalá lekárka niekoľkých čínskych reprezentačných tímov.Sedemdesiatdeväťročná Süe takisto priznala, že stratila prácu, keď odmietla liečiť športovca dopingovými látkami pred OH 1988 v Soule.vyhlásila. WADA potvrdila, že vyšetrí, či "taký dopingový systém by mohol existovať taký dlhý čas". Informáciu priniesla agentúra AP.