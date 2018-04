Wagnerov antisemitský list vydražili v Jeruzaleme za 34.000 dolárov

Na nedatovanej snímke je nemecký hudobný skladateľ Richard Wagner. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 25. apríla (TASR) - List napísaný nemeckým hudobným skladateľom Richardom Wagnerom, v ktorom tento obľúbenec bývalého nacistického diktátora Adolfa Hitlera varuje predžidovským vplyvom na kultúru, vydražili v utorok v Jeruzaleme za 34.000 dolárov. Informuje o tom stanica BBC.Wagner, všeobecne známy svojím antisemitizmom, v liste z apríla 1869 vysvetľuje francúzskemu filozofovi Édouardovi Schurému, že Francúzi vedia o židochWagnerovo dielo obsahuje antisemitské myšlienky, ako aj idey rasovej čistoty a nenávisti voči ženám. Jeho hudba nie je v Izraeli zakázaná, ale vzhľadom na odpor verejnosti sa tam nehrá.List ponúkla na predaj aukčná spoločnosť Kedem, pričom jeho vyvolávacia cena bola 5000 dolárov. Identitu kupca aukčný dom nezverejnil.Wagner (1813-1883) v liste píše, že asimilácia židov do francúzskej spoločnosti znamená, že bude ťažšie rozpoznaťSkladateľ je taktiež autorom neslávne známeho antisemitského pamfletu s názvom "Židovstvo v hudbe" z roku 1850. Pod jeho vlastným menom bol tento hanopis vydaný v roku 1869.Meron Eren, zástupca aukčného domu Kedem, vyhlásil, že Wagner by sa, keby vedel, že na jeho liste zarobí, uvádza BBC.Napriek účinnému bojkotu Wagnerových kompozícií v Izraeli niektorí obyvatelia židovského štátu by privítali, keby sa tam jeho hudba hrávala.uviedol Jonathan Livny, šéf Izraelskej Wagnerovej spoločnosti (IWS).Izraelský komorný orchester (ICO) v roku 2011 hral Wagnerove skladby v Nemecku. Dirigent tohto hudobného telesa Roberto Paternostro vtedy vyhlásil, že zatiaľ čo Wagnerova ideológia je, zámerom koncertovania v jeho vlasti bolo