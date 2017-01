Wal-Mart vytvorí v USA asi 10.000 nových pracovných miest

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 17. januára (TASR) - Najväčší maloobchodný reťazec na svete, americký Wal-Mart, plánuje vytvoriť približne 10.000 nových pracovných miest na domácom trhu. Chystá sa totiž otvoriť nové prevádzky a rozšíriť už existujúce obchody.Wal-Mart zároveň uviedol, že vďaka jeho plánom pribudne ďalších 24.000 miest v americkom stavebnom sektore.Reťazec oznámil, že v nadchádzajúcom finančnom roku, ktorý sa začína 1. februára 2017, investuje 6,8 miliardy USD (6,42 miliardy eur) do otvorenia nových obchodov v USA a do rozšírenia alebo premiestnenia obchodov Wal-Mart a Sam's Clubs a distribučných centier. A tiež do rozšírenia nových služieb, ako je vyzdvihnutie tovaru objednaného cez internet.Wal-Mart aktuálne prevádzkuje 11.593 obchodov v 28 štátoch sveta a zamestnáva 2,4 milióna ľudí, z toho 1,5 milióna v USA. Reťazec vo veľkom investuje aj do internetového predaja, čo sa odrazilo na výsledkoch za 3. kvartál, keď tržby jeho e-shopov prekonali odhady Wall Street.