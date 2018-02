Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 5. februára (TASR) - Wall Street pokračuje na začiatku nového týždňa v poklese. Kľúčový americký akciový index Dow Jones Industrial v pondelok tesne po otvorení obchodovania oslabil o 1,03 % na 25.258,51 bodu. To bolo najmenej za 4 týždne. Zvýšenie inflačných vyhliadok totiž podporilo očakávania, že úrokové sadzby porastú rýchlejšie, než sa predpokladalo.V piatok (2. 2.) Dow Jones padol o 2,54 % a za celý uplynulý týždeň stratil viac než 4 %. To bol najprudší percentuálny týždenný pokles indexu za 2 roky a najvýraznejší denný pád od júna 2016. Od dosiahnutia rekordného maxima 26. januára sa index doteraz znížil o 5 %.Podľa firmy ETX Capital Neila Wilsona však zatiaľ nie je dôvod na paniku.Pre mnohých investorov je to korekcia, ktorá sa mala udiať už dávno.Širší index S&P 500 v pondelok po začiatku obchodovania klesol o 0,86 % na 2738,45 bodu a výberový technologický index Nasdaq 100 sa znížil o 0,85 % na 6702,30 bodu.