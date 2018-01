Wall Street v piatok pokračovala v prelamovaní rekordov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 27. januára (TASR) - Wall Street v piatok (26. 1.) pokračovala v prelamovaní rekordov vďaka rastu technologických a biotechnologických titulov. Presvedčivé hospodárske výsledky výrobcu čipov Intel upokojili investorov, ktorí sa obávali hroziacej zmeny trendu v úspešnom odvetví. Akcii Intelu sa v piatok spomedzi titulov kótovaných na indexe Dow Jones Industrial darilo najviac, keď vyskočila o 10,55 %.Kľúčový americký akciový index Dow Jones si v piatok pripísal 0,85 % a uzavrel na rekordnom maxime 26.616,71 bodu. Za celý uplynulý týždeň index posilnil o vyše 2 %.Širší index S&P 500 v piatok stúpol o 1,18 % na 2872,87 bodu a technologický index Nasdaq 100 vzrástol o 1,54 % na 7022,97 bodu. Oba indexy sa takisto dostali na nové rekordy.Investori v piatok pozorne sledovali vystúpenie amerického prezidenta Donalda Trumpa na výročnom zasadnutí Svetového ekonomického fóra (WEF) v Davose. Trump vyzval firmy, aby investovali v USA a nevylúčil návrat krajiny k dohode o voľnom obchode TPP (Trans-Pacific Partnership).Prekvapivo prudké spomalenie rastu ekonomiky USA na konci vlaňajška nemalo negatívny vplyv na náladu na trhu. Hrubý domáci produkt (HDP) vo 4. kvartáli medziročne stúpol o 2,6 % po 3,2-% náraste v predchádzajúcich troch mesiacoch, pričom experti počítali so spomalením expanzie len na 3 %.Okrem Intelu sa z akcií kótovaných na indexe Dow Jones darilo aj farmaceutickému koncernu Pfizer, ktorého akcia ukončila piatkové obchodovanie so ziskom 4,78 %. Z firiem kótovaných na indexe Nasdaq výrazne posilnili akcie biotechnologických firiem Gilead Sciences a Biogen, ktoré vzrástli o vyše 5 %, respektíve približne o 4 %.