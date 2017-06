Wall Street v pondelok pokračovala v prelamovaní rekordov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 20. júna (TASR) - Zotavenie technologických titulov podporilo na začiatku týždňa americké akciové trhy.Kľúčový index Dow Jones Industrial v pondelok (19.6.) prvýkrát vo svojej histórii prelomil hranicu 21.500 bodov a uzavrel so ziskom 0,68 % na úrovni 21.528,99 bodu. Širší index S&P 500 takisto dosiahol nové rekordné maximum. Pondelkové obchodovanie nakoniec uzavrel o 0,83 % vyššie na úrovni 2453,46 bodu.Technologický index Nasdaq 100 si v pondelok pripísal 1,60 % a uzavrel na úrovni 5772,22 bodu. Indexu chýba k novému rekordu ešte kúsok, keďže na konci minulého týždňa prudko padol z dôvodu skepsy investorov, keďže mnohí považujú technologické akcie za nadhodnotené. V pondelok však bol opäť dopyt po akciách technologických firiem, ako sú Facebook, Netflix alebo Alphabet. Na indexe Dow Jones zaznamenali najvýraznejší rast akcie Apple, ktoré posilnili o 2,86 %.Americká centrálna banka (Fed) síce signalizovala, že bude pokračovať v cykle sprísňovania menovej politiky, čo znamená aj zdraženie peňazí, ale zatiaľ to nemalo výraznejší vplyv na investorov na akciových trhoch.