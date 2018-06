Wallströmová: Erdoganovi treba dať šancu

Švédska ministerka zahraničných vecí Margot Wallströmová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Luxemburg 25. júna (TASR) - Švédska ministerka zahraničných vecí Margot Wallströmová v pondelok uviedla, že turecká demokracia musí napraviť svoje nedostatky, ale prezident Recep Tayyip Erdogan by mal dostať šancu, aby tak urobil.Podľa nej by Turecko. Taktiež podotkla, že medzipatria záležitosti ohľadom kurdskej menšiny v Turecku a hospodársky rozvoj krajiny.Wallströmová pri príchode na stretnutie ministrov zahraničných vecí Európskej únie v Luxemburgu uviedla, žepovedala Wallströmová a dodala, že situácia v TureckuErdogan podľa neoficiálnych výsledkov nedeľňajších prezidentských volieb získal viac než polovicu hlasov voličov (52,6 percenta) už v prvom kole. Jeho hlavný opozičný vyzývateľ Muharrem Ince dostal 30,6 percenta hlasov. Oficiálne výsledky by mali byť známe v priebehu tohto týždňa.Muharrem Ince v pondelok Erdoganovo víťazstvo uznal, avšak zároveň vyhlásil, že išlo o neférové voľby, ktoré priblížili Turecko k vláde jedného muža. Inceho Republikánska ľudová strana (CHP) už predtým kritizovala nerovné podmienky predvolebnej kampane.