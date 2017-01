Washington minul na snehovú víchricu vyše 40 miliónov dolárov

Chodci prechádzajú cez zasneženú ulicu počas snehovej búrky, USA. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 16. januára (TASR) - Kým Európa a západ Spojených štátov bojovali v uplynulých dňoch so snehovými víchricami, Washington zápasí s nejasným financovaním odstraňovania následkov fujavice spred roka.V januári 2016 postihla hlavné mesto Spojených štátov silná snehová víchrica, ktorá si vyslúžila prezývku Snowzilla. Podľa najnovších zistení však nešlo len o snehový postrach, ale aj o postrach finančný. Vyplýva to z auditu zverejneného uplynulý týždeň. Vypracovať si ho nechala poslankyňa mestského zastupiteľstva.Hlavné mesto podľa informácií z auditu minulo na odpratávanie snehu z tejto jednej snehovej víchrice viac ako 40 miliónov dolárov. Odpratávačom snehu pritom platilo toľko, koľko si zapýtali. Mimomestským dokonca zaplatilo stravu a ubytovanie v hoteloch v hodnote takmer 700.000 dolárov. Washington tým mal porušiť zákon o verejnom obstarávaní.Mesto si najalo desiatky firiem, ktoré poskytli autá a personál na odpratávanie snehu. Niektoré pritom dostali za rovnaké služby zaplatené o 77 percent viac než iné. V audite sa uvádza, že mesto sa vôbec nesnažilo rokovať o cene a firmy si najalo za takú cenu, akú si povedali.Ďalších viac ako 93.000 dolárov minulo mesto na poplatky bankám. Spomínané milióny totiž nevzalo zo svojho rozpočtu, ale z kreditných kariet mesta. Na kartách tak mestu vznikol dlh takmer 20-krát vyšší než bežne. Banka JBMorgan Chase dokonca zablokovala mestu karty až do momentu, kým istú časť z dlžnej sumy nesplatilo. Informoval o tom denník Washington Post.Auditorka upozornila, že predražené služby a porušenie zákona o verejnom obstarávaní môžu mať za následok to, že mesto nebude mať náklady spojené s odpratávaním snehu preplatené z federálneho rozpočtu určeného na boj proti prírodným katastrofám.Starostka Washingtonu Muriel Bowserová uviedla, že jej administratíva je zaviazaná finančne rozumným rozhodnutiam a už identifikovala priestor na zlepšenie. Zdôraznila tiež, že je hrdá na to, že sa mesto zo snehovej víchrice plne pozviechalo do niekoľkých dní. Audit podľa nej nevzal do úvahy to, že hlavné mesto nemôže byť kvôli snehu nefungujúce. Považuje tiež za správne, že ľudia, ktorí pracovali 12-hodinové služby, dostali jedlo a ubytovanie.