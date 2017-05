Washington Post: Americkí vedci sa sťažujú na cenzúru

Ilustračné foto Foto: TASR/Daniel Veselský Foto: TASR/Daniel Veselský

Washington 27. mája (TASR) – Vedci v Spojených štátoch museli zo svojho odborného článku vyhodiť frázuNesúhlasilo s ňou totiž ministerstvo vnútra, píšu tamojšie médiá.Skupina šiestich vedcov zverejnila pred niekoľkými dňami štúdiu o prepojení medzi stúpajúcimi hladinami oceánov a klimatickými zmenami. Vedci zdôraznili, že predošlé štúdie mohli podceniť riziká, ktorým sú vystavení ľudia žijúci na pobreží. Podľa novej štúdie vzostup hladiny o 10-20 centimetrov zdvojnásobí riziko pobrežných záplav v trópoch.Traja zo skupiny vedcov sú profesormi na univerzitách, avšak traja pracujú pre americkú geologickú službu USGS a preto si museli nechať štúdiu pred publikovaním schváliť ministerstvom vnútra, pod ktoré táto vládna agentúra patrí.uviedol pre denník Washington Post univerzitný profesor Sean Vitousek.Vymazaný riadok, respektíve veta znela podľa neho takto:Prepracovaná verzia úplne vynecháva slovné spojenie zmena klímy: "Frekvencia a závažnosť pobrežných záplav na celom svete sa rapídne zvýši. V nadchádzajúcich desaťročiach sa frekvencia napokon zdvojnásobí, a to aj v prípade len mierneho vzostupu hladín oceánov."komentoval zmenu spoluautor štúdie a profesor geofyziky Neil Frazer.Autori štúdie povedali, že vymazanie vety nespôsobilo, že by bola zverejnená štúdia nepravdivá. Je však neúplná.povedal ďalší autor štúdie, Chip Fletcher.Washington Post pripomenul, že nejde o prvý prípad, keď administratíva upravila komunikáciu vedcov s verejnosťou o zmene klímy.napísali noviny.Trump sa v týchto dňoch zúčastňuje na samite G7 v Taliansku, ktorého jednou z hlavných tém práve zmena klímy.uviedla americká rozhlasová stanica NPR.Trumpov ekonomický poradca Gary Cohn po tohtotýždňovom zasadaní povedal, že prezidentove názory sa vyvíjajú a po diskusii so svetovými lídrami sa cíti byť oveľa erudovanejší.uviedol Cohn.