Washington Post: Svetoví lídri využívajú Trumpa na politické účely

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 17. júna (TASR) – Americký prezident Donald Trump pred dvoma týždňami po návrate zo svojej prvej zahraničnej cesty povedal, že pod jeho vedením sa už zahraniční lídri nebudú viac smiať zo Spojených štátov. Odvtedy si však už zažartovalo niekoľko štátnikov – avšak nie na účet Spojených štátov, ale priamo na účet šéfa Bieleho domu. Upozornil na to americký denník Washington Post.napísali noviny s tým, že svetoví lídri Trumpa zároveň využívajú.napísali noviny.Washington Post pripomenul tri nedávne prípady kritiky a zosmiešnenia – zo strany austrálskeho premiéra Malcoma Turnbulla, francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a bývalého mexického prezidenta Vincenteho Foxa.Austrálsky premiér tento týždeň parodoval Trumpa na plese pre novinárov – napodobnil jeho gestikuláciu, spôsob vyjadrovania a slovník. Použil napríklad Trumpove obľúbené slová a jeho časté opakovanie tých istých slov.Turnbull tým narážal na niekoľkonásobnú kritiku Trumpa voči veľkým a v USA uznávaným prieskumom verejnej mienky, ktoré neboli v jeho prospech. V takých prípadoch na svojom twitterovom účte neraz odkázal na menšie prieskumy, ktoré boli v jeho prospech.Austrálsky premiér sa dotkol aj Trumpovej aféry s Ruskom a údajného ovplyvňovania volieb.povedal Turnbull.Predmetné podujatie bolo neverejné a nahrávka jeho prejavu sa nemala dostať na verejnosť. Po tom, ako sa to stalo, austrálsky premiér povedal, že to bol dobromyseľný žart, a že si predsa strieľal aj sám zo seba.Úplne otvorene a verejne si ale zo šéfa Bieleho domu vystrelil bývalý mexický prezident Vicente Fox. Na portáli Youtube zverejnil 7. júna video s názvom "Odkaz pre Donalda Trumpa od bývalého mexického prezidenta Vincenteho Foxa", v ktorom ostro kritizuje Trumpa za snahu postaviť na hranici s južným susedom múr. Bývalý prezident dokonca použil hrubé nadávky.pýta sa Fox.Trumpovi ďalej odporučil, ako lepšie použiť dané financie, a odkázal, že Mexiko za múr v žiadnom prípade nezaplatí.pokračuje vo videu Fox.Žarty si urobil aj z toho, že Trumpa nemá rada väčšina jeho krajiny, a že nie je prezidentom občanov, ale len zboru voliteľov. Odkázal mu, že hoci vyhlasuje, že má rád tacos, v skutočnosti ani nevie, ako pravé mexické špeciality vyzerajú. Na záver amerického prezidenta pozdravil ruským "Do svidania, comrade". Video si už pozrelo takmer pol milióna ľudí.Oveľa viac ľudí, vyše 13 miliónov, si pozrelo videoodkaz francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona z 1. júna. Ten nevtipkuje, ale veľmi seriózne kritizuje Trumpa za odstúpenie od parížskej klimatickej dohody.povedal Macron.Založil dokonca webovú stránku a účty na sociálnych sieťach s názvom "Urobme našu planétu opäť skvelou", čím narážal na slogan z Trumpovej predvolebnej kampane "Urobme Amerikou opäť skvelou".Podľa Washington Post zahraničí lídri už od predvolebnej kampane zápasia s tým, ako sa vyrovnať s Trumpovou normy rúcajúcou rétorikou. Počas predvolebnej kampane sa podľa novín väčšina z nich zdráhala priamo sa vložiť do kampane, pretože vedeli, že po voľbách musia produktívne pracovať s kýmkoľvek, kto vyhrá.dodal denník.