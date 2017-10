Washington Post: Trump je ako tlakový hrniec

Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 11. októbra (TASR) – Americký prezident Donald Trump je pod obrovským tlakom a existuje možnosť výbuchu, napísal denník Washington Post s odvolaním sa na nemenovaný zdroj z blízkosti Trumpa.citovali noviny človeka, ktorý si želal zostať v anonymite.Washington Post napísal, že šéf Bieleho domu je frustrovaný zo svojho kabinetu, nahnevaný na to, že sa mu neušiel dostatok zásluh za zvládnutie troch hurikánov, a je namočený do vojny kultúr v otázkach od antikoncepcie až po národnú hymnu. Pohneval si športovcov a takmer zničil neoficiálnu dohodu s demokratickými kongresmanmi o budúcnosti zákona o ochrane detských prisťahovalcov.napísal denník.Pripomenul tiež nedávnu ostrú kritiku Trumpa zo strany jeho bývalého podporovateľa, republikánskeho senátora Boba Corkera. Podľa neho je Biely dom ako jasličky pre dospelých a prezidentovo správanie môže doviesť krajinu na cestu k tretej svetovej vojne.Napätie panuje podľa Washington Post aj medzi Trumpom a ministrom zahraničných vecí Rexom Tillersonom. Minulý týždeň totiž médiá priniesli informáciu, že minister v minulosti označil prezidenta za hlupáka. Trump odkázal, že si s Tillersonom rád porovná výsledky testu IQ.Viaceré médiá a analytici v Spojených štátoch upozorňujú aj na to, že horúco je nielen v Bielom dome, ale že Trump rozdeľuje aj Republikánsku stranu. A ako keby toho nebolo dosť, v uplynulých dňoch došlo k slovnej prestrelke aj medzi Trumpovou súčasnou a bývalou manželkou, dodal Washington Post.Prvá Trumpova manželka Ivana v nedeľu v rozhovore pre televíziu ABC povedala, že v podstate ona je prvá Trumpova manželka, a teda prvá dáma. Melania Trumpová to označila za snahu o získanie si pozornosti a rozruch vo vlastný prospech.