Washington Post: USA plánujú odstúpiť od voľného obchode s J. Kóreou

Donald Trump, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 3. septembra (TASR) - Spojené štáty americké plánujú odstúpiť od Dohody o voľnom obchode s Južnou Kóreou, informoval denník Washington Post vo svojom sobotňajšom vydaní, odvolajúc sa na viaceré zdroje blízke procesu.Americký prezident Donald Trump údajne nariadil svojim poradcom pripraviť odstúpenie od dohody, no viacerí predstavitelia Bieleho domu sa ho snažia od tohto kroku odhovoriť.uviedol pre denník zdroj pod podmienkou zachovania anonymity.Dohoda o voľnom obchode medzi Južnou Kóreou a USA vstúpila do platnosti v roku 2012. Obe strany sa po prvýkrát stretli minulý mesiac, aby prediskutovali možné zmeny v dohode, iniciované Washingtonom. Trump nazval dohodu "príšernou", nakoľko podľa neho viedla k veľkému obchodnému deficitu USA s Južnou Kóreou.Soul však trvá na tom, že dohoda je výhodná pre obe strany a vyzvala na dôkladnú analýzu jej vplyvu na obidve ekonomiky.Predstavitelia Bieleho domu, ktorí sú proti odstúpeniu od dohody, nechcú izolovať Južnú Kóreu v čase zvýšeného napätia, spôsobeného severokórejským programom jadrových zbraní a balistických striel.Ak sa Trump rozhodne odstúpiť od dohody, čo môže urobiť jednostranne napriek jej schváleniu Kongresom, účinnosť dohody by zanikla po šiestich mesiacoch, t.j. v marci budúceho roka.